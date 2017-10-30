Петроглифы Карелии могут войти в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Петрозаводск, , 13:57 — REGNUM Карельские петроглифы (древние наскальные рисунки), в Беломорском и Пудожском районах республики, могут стать новыми объектами охраны в списке Всемирного наследия человечества ЮНЕСКО. Об этом сообщил 27 октября министр культуры РФ Владимир Мединский.

«Сейчас мы готовим документы по включению в список еще пяти объектов наследия — это Гороховец (Владимирская область), Псков (Псковская область), не только кремль, но и в целом памятники древнего Пскова, Спасо-Преображенский собор Ярославля, Онежско-Беломорские петроглифы в Карелии, комплекс башкирский Урал в Башкортостане и Кенозеро, известное всему миру, в Архангельской области. Большинство из этих объектов в предварительный список ЮНЕСКО включено. Мы надеемся, что в течение ближайших 7−8 лет они этот список пополнят», — цитирует министра ТАСС.

Как рассказал ИА REGNUM 30 октября министр культуры Карелии Алексей Лесонен, после включения петроглифов в шорт-лист из пяти регионов, нужно подготовить концепцию освоения обеих территорий. Эта работа применительно к Беломорским наскальным рисункам может осложниться близостью промышленных объектов — каскадом Выгских ГЭС.

«В охраняемую зону могут попасть гидросооружения, которые рядом существуют, поэтому есть определенные сложности по охране границ. После включения в список начинают работать очень строгие правила по освоению данной территории, любые действия на ней должны быть согласованы с ЮНЕСКО. Это налагает на нас очень серьезные обязательства в будущем. И для того, чтобы их исполнить и быть надежным партнером, нам необходимо все нюансы учесть», — заявил министр Лесонен.

Сегодня на территории Карелии есть лишь один объект под охраной ЮНЕСКО. Это архитектурный ансамбль Кижского погоста на знаменитом одноименном острове. По словам министра культуры Карелии, прежде чем готовая концепция охраны петроглифов ляжет на стол международных экспертов, может пройти до трех лет. Если работа увенчается успехом, петроглифы получат всемирную известность, преференции при выделении федеральных денег, их будут охранять и изучать международные эксперты.

«Самое главное, конечно, это пропаганда и продвижение этих объектов на международной арене. Дело защиты — это дело государства, которое этим объектом владеет. А вот дело ЮНЕСКО — рекомендовать и содействовать сохранению с точки зрения правил и нюансов, которых очень много, — отметил Алексей Лесонен. — В любом случае, это сразу же огромный интерес мирового сообщества. Тем более, что все новые объекты ЮНЕСКО сразу же вызывают повышенный интерес туристов».

Карельские петроглифы — это два ансамбля наскальных рисунков возрастом от пяти до семи тысяч лет. Подразделяются на Онежские и Беломорские петроглифы. Первые расположены в Пудожском районе Карелии, на восточном побережье Онежского озера. Петроглифы насчитывают около 1,2 тысячи фигур и знаков и разбросаны по скалам полуострова Бесов Нос, мысах Кладовец, Гагажий, Пери Нос и на острове Гурий, а также на Карецком Носе и на полуострове Кочковнаволок.

Беломорские петроглифы находятся в нижнем течении реки Выг, недалеко от города Беломорска. Относятся к эпохе неолита, впервые они стали известны в 1926 г. благодаря А. М. Линевскому, открывшему скалу Бесовы Следки. Большинство длиной 20−40 сантиметров, единичные фигуры имеют размер почти три метра. Выбивались с помощью кварцевых инструментов.

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