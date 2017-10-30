На культурном форуме в Петербурге Сирии передадут 3D-модель Пальмиры

Санкт-Петербург, , 12:48 — REGNUM В рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума, который пройдет с 16 по 18 ноября текущего года, сирийской стороне будет передана 3D-модель древней Пальмиры. Об этом сегодня, 30 октября, заявил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«У нас есть две задачи: показать всем, какие мы все замечательные, и вовлечь всех в дискуссию о самых острых проблемах», — заявил Михаил Пиотровский, говоря о своем видении перспектив форума.

В рамках форума пройдет собрание Союза музеев России, интеллектуальный марафон «Вся власть музеям» и другие встречи. Две главные темы, которые будут обсуждаться в рамках форума: это сохранность культурного наследия и доступность.

«Берем две экстремальные стороны этого: сохранение культурного наследия в условиях военных конфликтов и революций, и доступность для людей с особыми потребностями, особыми возможностями. И будут несколько важнейших событий. Одно будет посвящено Сирии и там будет передано сирийской стороне будет передана 3D-модель Пальмиры, будут подписаны разные соглашения», — рассказал Пиотровский.

Он добавил, что в рамках форума пройдет несколько круглых столов: «с американским уклоном, где будет много братьев из американских музеев», а также с голландским уклоном, российским и британским.

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Как сообщало ИА REGNUM, по материалам проведенной в сентябре 2016 года аэрофотосъемки, сотрудники Института истории материальной культуры РАН создали трехмерную модель Пальмиры и геоинформационную систему (ГИС) «Пальмира во времени и пространстве». Эта работа позволит впервые в электронной форме систематизировать и описать памятники Пальмиры, обобщить данные археологических исследований и проследить историю реставрационных работ. Результат предполагается безвозмездно передать также и ЮНЕСКО.

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