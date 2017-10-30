Кинофестиваль в Ингушетии: главный приз увезли китайские кинематографисты

Магас, , 12:38 — REGNUM Победителем кинофестиваля «Золотая Башня», который уже в четвертый раз проходил в Ингушетии, стали кинематографисты из Китая. Главный приз за художественную киноленту «Храбрые воины» получил режиссер Нин Хайцзянь, передает 30 октября корреспондент ИА REGNUM.

Лучшим документальным фильмом был признан «Последний парад «Беззаветного» российского режиссера Татьяны Скабард. Он получил также приз главы Ингушетии. Лучшей режиссерской работой стал фильм Александра Касаткина «Три дня до весны».

Лучшей актрисой жюри признало Жале Арыкан из Турции за роль в фильме «Камень» режиссера Орхан Эскикёй. Лучшим актером стал Кирилл Плетнев, сыгравший в фильме «Три дня до весны».

Стоит отметить, что в число награжденных попали также киноленты северокавказских режиссеров из Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Чечни — «Улыбка героя» «Габриэл Джабушанури», «Царица из Кабарды», «Начало».

Всего на фестиваль было представлено более 50 документальных и художественных кинолент. Их привезли участники из 12 стран, в том числе России, Грузии, Украины, Турции, Германии, Венгрии, Китая, Таиланда.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров отметил грамотами и призами организаторов и почетных гостей кинофестиваля. По его словам, «Золотая башня» — очень важное для региона мероприятие, так как не только положительно влияет на имидж Ингушетии, но и «позволяет интегрироваться в общероссийское культурное пространство».

Фестиваль был посвящен 25-летию Республики Ингушетия. Жители региона смогли посмотреть конкурсные фильмы во Дворце культуры сельского поселения Нестеровское, центре культурного развития в Магасе, в кинотеатрах «Дружба» и «Киностар» в Назрани.

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Напомним, впервые международный кинофестиваль «Золотая башня» прошел в Ингушетии в 2014 году. В нем приняли участие кинематографисты из Азербайджана, Ирана, Германии, Финляндии, Китая, Вьетнама, Белоруссии и России. С тех пор кинофорум проходит в республике ежегодно.

В 2014 году глава Ингушетии заявил, что власти республики решили создать в скором времени в регионе Центр российской кинематографии. Такой центр в республике будет способствовать организации досуга населения, окажет влияние на формирование духовных ценностей, патриотических взглядов и убеждений, отметил Евкуров.

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