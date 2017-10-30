В Ярославле открылась выставка «Череп всему голова»

Ярославль, , 12:32 — REGNUM В Ярославском музее-заповеднике открылась выставка «Череп всему голова». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили организаторы экспозиции.

Это самая первая экспозиция музея, который открылся в Ярославле в 1865 году. В новой выставке представлены экспонаты из коллекций, собранных в ХIХ — ХХ веках членами Ярославского Естественно-Исторического Общества.

«Коллекция пополнялась за счет охотников. Например, на черепе рыси виднеется пулевое отверстие. Но уже лет двадцать нет новых поступлений. Последние черепа были — лося и кабана. У нас есть в фондах и человеческие черепа — ребенка и взрослого человека, но их решили не выставлять — все-таки это неуместно в здании монастыря», — сказал корреспонденту ИА REGNUM хранитель музейных предметов Николай Бондарь.

На выставке можно увидеть черепа различных животных, коренных представителей фауны Ярославской области — медведя, рыси, кабана, барсука, других. Особняком в этой коллекции стоит череп ягуара, который был передан в коллекцию в 50-х годах XX века. Всего в естественно-исторической коллекции музея хранится около полусотни черепов различных животных. Среди них есть и уникальные, например, череп четырехрогого барана.