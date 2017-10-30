Голодец объяснила причину успеха Санкт-Петербургского культурного форума

Санкт-Петербург, , 12:15 — REGNUM Ежегодный Санкт-Петербургский международный культурный форум развивается столь интенсивно в силу того, что ведущие деятели мировой культуры — россияне. Такое мнение сегодня, 30 октября, высказала заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

VI Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдёт с 16 по 18 ноября 2017 года.

«Это была идея Георгия Сергеевича Полтавченко, который предложил в 2012 году подумать о проведении культурного форума в России. До 2012 года такой практики не существовало. Идея оказалась потрясающей, потому что в культуре Россия имела, имеет и, я надеюсь, будет иметь абсолютное преимущество. Когда говорим о приглашении звёзд, видим, что большинство мировых звёзд — это россияне», — заявила Ольга Голодец.

По ее словам, в ряду ведущих музейщиков мира есть руководители музеев России, школа балета России также является одной из самых значимых в мире, это же касается театра, цирка и других сфер культуры.

Вице-премьер отметила, что количество участников Культурного форума в прошлом году обогнало даже Петербургский международный экономический форум. По её мнению, «культурный форум развивается с такой интенсивностью, становится точкой притяжения для всех международных сил именно потому, что огромная часть звёзд, выдающихся деятелей — это россияне».

«Ожидаем, что 20 тысяч участников будут работать в рамках культурного форума. В этом году будет открыто 102 рабочие площадки. Мы ожидаем около 900 гостей, которые будут представлять разные страны мира. На сегодняшний день 49 официальных из стран Европы, Азии, Латинской Америки Африки подтвердили свое участие в форуме», — добавила Ольга Голодец.

В этом году, как и в прошлом, на форуме будет «страна-гость». В прошлом году страной-гостьей была Греция. В этом году этот статус будут иметь две страны — Япония и Казахстан. Они готовят обширную программу.

В рамках деловой программы форума будет заявлено о подписании 52 соглашений в области культуры.

Министр культуры Владимир Мединский напомнил, что на первом Культурном форуме в Петербурге форуме было лишь 300 участников, тогда как в этом ожидается 20 тысяч. На площадках форума выступит около тысячи спикеров. Впервые в рамках форума пройдет международный джазовый фестиваль. Будет запущена новая традиция премьер — в этом году зрители увидят фильм «Лёд».

По словам Мединского, поскольку форум пройдет под знаком сразу нескольких юбилейных дат, планируются различные концерты и выставки. Так, в связи со столетием Октябрьской революции в рамках форума пройдет большая конференция, посвященная влиянию Революции на российскую и мировую культуру. Также в этом году исполняется 135 лет со дня рождения Игоря Стравинского, отмечается 100-летие Юрия Любимова и 100-летие классика отечественной мультипликации Федора Хитрука, а также 265 лет Российской академии художеств.

Вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов отметил, что городским правительством было принято решение об увеличении финансирования в размере 80 млн рублей. «Это гораздо больше, чем было в предыдущее время», — отметил он.

Напомним, организаторы Санкт-Петербургского международного культурного форума — правительство Российской Федерации, правительство Санкт-Петербурга. Форум проходит при поддержке Благотворительного Фонда «Искусство, наука и спорт».

Деловая площадка форума создаёт условия для реализации проектов и подписания соглашений в области культуры. Фестивальная программа включает многочисленные культурные мероприятия для жителей и гостей Петербурга. В ходе Форума будут вручены премии: «Меценат года» — за наиболее весомый вклад в поддержку культурных проектов, Премия имени Анатолия Луначарского — уникальная награда, присуждаемая работникам культуры нетворческих специальностей.