«Тор: Рагнарёк» еще до премьеры в США смог собрать более $ 100 млн

Лос-Анджелес, США, , 15:53 — REGNUM Новый фильм киновселенной Marvel «Тор: Рагнарёк» за неделю до выхода в США смог собрать в мире около $ 107,6 млн, опередив «Стражи Галактики. Часть 2» на 4% и «Доктор Стрэндж» на 22%, об этом 29 октября сообщил портал Deadline.

На данный момент фильм запущен примерно на 52% кинорынков, везде он смог занять первое место по показателям кассовых сборов. Премьера ленты в США пройдет 3 ноября 2017 года.

В настоящий момент в ТОП-5 рынков лидером является Великобритания, там кассовые сборы картины составили $ 15,8 млн. Далее идут: Южная Корея ($ 15,5 млн), Австралия (; 8,4 млн), Бразилия ($ 8,3 млн) и Франция ($ 7,4 млн).

В кинотеатрах IMAX «Тор: Рагнарёк» собрал $ 6 млн, фильм был показан на 189 экранах, средний показатель сборов — около $ 31 500. Примерно столько же смогла собрать на обозначенных рынках картина «Стражи Галактики. Часть 2».

Издание отмечает, что «Тор: Рагнарёк» смог собрать на данном этапе на 34% больше, чем «Тор 2: Царство тьмы». По мнению автора статьи, в этом ничего удивительного нет, поскольку новый фильм получился менее серьезным.

Если учесть текущие валютные курсы, то «Стражи Галактики. Часть 2» собрали в мире (кроме США) более $ 481 млн, а кассовые сборы «Доктора Стрэнджа» составили более $ 456 млн.

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