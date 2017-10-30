Вуди Харрельсон назвал Дональда Трампа нарциссом

Лос-Анджелес, США, , 11:37 — REGNUM Актер Вуди Харрельсон рассказал о том, как однажды он пообедал вместе с Дональдом Трампом, эта встреча оставила у него впечатление того, что действующий президент США является невероятным нарциссом, об этом сообщило 29 октября The Washington Post.

Как рассказал актер на той обеденной встрече, которая прошла в 2002 году, кроме него и Трампа присутствовал также ведущий и политик Джесси Вентура.

Харрельсон пояснил, что тогда Трамп планировал баллотироваться на пост президента США, а Вентура должен был быть его заместителем.

«Это было жестко. Это было жестко, — сказал Вуди Харрельсон, — я никогда не встречал большего нарцисса. Он все время говорил о себе. Можно было видеть тот стандарт, которому он собирался следовать».

Что касается Джесси Вентуры, то актер описал его как очень грубого парня с техасского ранчо, который постоянно отпускал пошлости. При этом Харрельсон пояснил, что Вентура вел себя так только в приватной обстановке.

Актер рассказал, что в какой-то момент ему для того, чтобы пережить этот обед пришлось сделать паузу и покурить. По его словам, он почувствовал острое желание отдохнуть от происходящего.

Напомним, Вуди Харрельсон получил широкую известность благодаря своей роли в сериале «Весёлая компания», кроме этого он снялся в первом сезоне сериала «Настоящий детектив». Также он исполнил роль 36-го президента США Линдона Джонсона в байопике Роба Райнера ЛБД.

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