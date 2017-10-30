В Москве создадут совет для проверки реализации проекта «Парк Яуза»

Москва, , 12:57 — REGNUM В Москве создадут общественный совет по наблюдению за реализацией проекта «Парк Яуза». Об этом заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников («Единая Россия») по итогам инспектирования хода работ в пойме реки Яуза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе столичного парламента 30 октября. Совет будет создан в ноябре 2017 года.

«Вместе с жителями Северо-Восточного округа мы пришли к выводу о необходимости создания общественного совета по наблюдению за реализацией проекта «Парк Яуза». Совет будет сформирован в ноябре этого года,» — пояснил Алексей Шапошников.

Председатель Мосгордумы также сообщил, что вместе с руководителем авторского коллектива проекта «Парк Яуза» Валерием Теличенко, представителями управ и муниципальными депутатами районов Бабушкинский, Свиблово и Ростокино, разработчиками проекта были проинспектировали участки поймы реки Яуза, на которых в этом году провели работы по благоустройству.

Участники обхода проверили качество работ и их соответствие концепции проекта «Парк Яуза». Особое внимание уделялось малым архитектурным формам, которые были выполнены в едином стиле. Кроме этого, были осмотрены уникальные «заповедные тропы», благоустроенные в 2017 году. Также в ходе инспекции были определены участки, которые в дальнейшем будут предложены городскому комплексу ЖКХиБ для проведения работ по благоустройству в 2018—2019 годах.

Добавим, с предложением создать парк вдоль реки Яуза и объединить 24 км береговой линии в единое парковое пространство выступили жители СВАО в 2014 году, обратившись к председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову. Проект поддержало руководство округа. Концепцию парка разработал авторский коллектив МГСУ.

Итогом реализации проекта должно стать гармоничное совмещение городской и природной зон, транспортной и пешеходной инфраструктуры. Планируется проложить экологические, марафонские, беговые, велосипедные, пешеходные маршруты. Сейчас ведутся работы по благоустройству территории. Проект «Парк Яуза» планируется открыть до 2019 года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 27 октября в Москве открылся очередной парк — «Сад будущего» в Ростокино. Несмотря на то, что открыт он был в срок, многие из работ ещё не завершены, и в целом парк выглядит неблагоустроенным. Среди основных претензий к качеству проведённых работ — плохо уложенные газоны, обилие строительного мусора и разрытые ямы. На работы по благоустройству данного парка в июне 2017 года было выделено 413 млн рублей.

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