Лос-Анджелес, США, , 09:55 — REGNUM Актер Энтони Рэпп обвинил Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, он рассказал, что в 1986 году, когда Рэппу было 14 лет, тот пытался приставать к нему, об этом 29 октября сообщил The Hollywood Reporter.

В 1986 году оба актера играли в бродвейских шоу, однажды Спейси пригласил Рэппа в свою квартиру на вечеринку. Последнему на ней было скучно и поэтому он решил посмотреть телевизор в спальне.

В какой-то момент Рэпп понял, что в квартире кроме него и Спейси (которому на тот момент исполнилось 26 лет) больше никого нет. Когда он появился на пороге комнаты, Рэппу показалось, что хозяин квартиры был очень пьян.

«Он подхватил меня, как жених подхватывает невесту, — рассказал актер, — мне это не понравилось и я моментально начал пытаться вырваться, я спросил: «Что происходит?» И тогда он лег на меня».

После этого, по словам Рэппа, Спейси сжимал его в объятиях, однако через некоторое время он смог высвободиться.

«Он пытался соблазнить меня, — добавил Энтони Рэпп, — я не знаю, можно ли в данном случае использовать этот язык. Но я был уверен в том, что речь шла о сексуальном взаимодействии».

«Он последовал за мной к входной двери квартиры, и когда я её открыл, чтобы уйти, он прислонился к ней и сказал: «Ты уверен, что хочешь уйти?» Я сказал: «Да, спокойной ночи» и ушел», — добавил Энтони Рэпп.

В ответ на заявления Рэппа Кевин Спейси разместил на своей странице в Twitter сообщение о том, что он очень уважает его как актера, но не помнит об эпизоде, который произошел 30 лет назад. Он сказал, что должен принести извинения за подобное поведение, которое позволил себе, будучи пьяным.

Спейси также заявил, что в своей жизни он имел романтические отношения как с мужчинами, так и с женщинами и в определенный момент решил, что он будет жить как гей.

Напомним, Кевин Спейси получил «Оскара» в 1996 и 2000 году, за свою кинокарьеру он был удостоен множества иных наград и снялся в более чем 55 фильмах. Спейси является исполнителем главной роли в сериале Netflix «Карточный домик».

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