Актриса «Карточного домика» заявила о сходстве событий сериала и реальности

Нью-Йорк, США, , 08:04 — REGNUM Робин Райт, исполняющая в политическом сериале «Карточный домик» роль Клэр Андервуд — жены политика Фрэнка Андервуда, заявила, что будущий сезон сериала «бледнеет на фоне новостей», её слова 29 октября передал сайт телеканала RT.

Райт сделала это заявление в ходе делового форума Global Synergy, который проходил в Нью-Йорке.

«Он украл все наши идеи», — сказала актриса, не уточнив, кого именно она имеет в виду.

Издание напоминает, что в мае 2017 года Райт заявила, что действующий президент США Дональд Трамп позаимствовал все идеи создателей сериала.

Актриса тогда добавила, что её высказывание вполне серьезно, и она понятия не имеет, что после этого будут делать авторы шоу.

Напомним, главную роль в сериале «Карточный Домик» исполнил актер Кевин Спейси, он сыграл конгрессмена Фрэнка Андервуда, вошедшего в сенат от штата Южная Каролина.

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