Умер автор костюма Дарта Вейдера художник Джон Молло

Лондон, , 07:41 — REGNUM В возрасте 86 лет от сосудистой деменции умер дизайнер Джон Молло, который является создателем костюма одного из главных злодеев вселенной «Звездных войн» — Дарта Вейдера. Об этом 29 октября сообщил портал CNET.

Художник ушел из жизни 25 октября 2017 года в Лондоне, за свою работу он получил премию «Оскар» в 1978 году. Он родился в 1931 году, был военным экспертом и ранее работал над такими фильмами как «Барри Линдон» Стэнли Кубрика.

До того, как приступить к работе над фильмом «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда» Молло никогда не имел дела с фантастическими фильмами, впервые с Джорджем Лукасом он встретился на съемочной площадке фильма.

Кроме костюма Вейдера он также создал одежду для Леи Органы и костюмы штурмовиков, воплощая в жизнь концепции художника-иллюстратора Ральфа Маккуорри.

Его знания военного эксперта очень пригодились. Когда Молло работал над костюмом Вейдера, он использовал информацию о Первой мировой войне и нацистских шлемах.

«Для (создания костюма — ИА REGNUM ) Дарта Вейдера мне пришлось пойти в три магазина — магазин, где продавалась церковная одежда, отдел мотоциклетных костюмов и военный магазин, где я взял немецкий шлем и противогаз, — рассказал художник журналистам в 2012 году, — мы совместили всё это, и так получился Дарт Вейдер».

Напомним, первый фильм киновселенной «Звездных войн» вышел в 1977 году. Режиссером картины стал Джордж Лукас. При скромном бюджете $ 11 млн общемировые сборы картины составили более $ 775 млн. В 1978 году фильм получил семь «Оскаров».