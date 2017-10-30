Названы предварительные сборы «Матильды» в премьерный уик-энд

Москва, , 04:31 — REGNUM Кассовые сборы картины Алексея Учителя «Матильда» за период с 26 по 29 октября составили около 230 млн рублей. Предварительные и неофициальные данные приводит портал «Кинобизнес сегодня».

Фильм Учителя, вокруг которого задолго до премьеры разгорелся скандал, уступил сказке «Последний богатырь», снятой в России компанией Disney. Комедия о попавшем в фантастическое Белогорье москвиче заработала за уик-энд почти 448 млн рублей — вдвое больше, чем «Матильда».

Премьера обеих картин состоялась 26 октября. При этом «Матильду» за четыре дня показали 1218 кинотеатров, а «Последнего богатыря» — 1358. Бюджет фильма Учителя оценивается в $25 млн.

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На третьем месте по итогам выходных — восьмая часть фильма ужасов «Пила», собравшая около 133 млн рублей за уик-энд. На четвертом и пятом месте — триллер «Геошторм» (около 100 млн рублей) и космическая драма «Салют-7» (72 млн рублей) соответственно.

Напомним, по данным Единой автоматизированной информационной системы продажи продажи билетов в кинотеатрах (ЕАИС), в первый день проката «Матильду» посмотрели 123,7 тыс. зрителей. В среднем каждый из 5,9 тыс. сеансов посетил 21 человек. Довольно слабый интерес зрителя к скандальной картине специалисты объясняют тем фактом, что «Матильду» не рекламировали на федеральных каналах.

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