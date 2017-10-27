В Самаре открыли памятник Эльдару Рязанову

Самара, , 18:53 — REGNUM В Самаре на улице Фрунзе установлен бронзовый памятник Народному артисту СССР, кинорежиссеру, Почетному гражданину города Эльдару Рязанову. Как сообщает ИА REGNUM, на торжественное открытие приехали вдова Рязанова Эмма Абайдуллина, дочь режиссера Ольга Рязанова, брат Михаил Копп.

«Последние двадцать лет жизни у Эльдара Александровича был настоящий любовный роман с его родным городом, — отметила Эмма Абадуллина. — Здесь он проводил массу вечеров, здесь состоялись премьеры его фильмов, здесь он присутствовал и на открытии скульптуры Юрию Деточкину. Он использовал любую возможность, чтобы приехать в Самару, увидеть Волгу и родные лица. Я хочу поблагодарить Самару и руководство этого города за все мероприятия по увековечиванию памяти Эльдара Александровича».

Установка памятника приурочена к 90-летию автора знаменитых комедий «Берегись автомобиля», «Карнавальная ночь», «Служебный роман» и множества других известных фильмов. Автор памятника — грузинско-итальянский скульптор Важа Микаберидзе.

Памятник был создан по инициативе Фонда популяризации творчества Эльдара Рязанова при поддержке мэрии Самары. Его установили в сквере имени Рязанова около дома № 120 на улице Фрунзе, где родился кинорежиссер. Планируется, что в будущем сквер станет частью единого арт-пространства, которое будет напоминать самарцам о знаменитом земляке и его легендарных фильмах.

Напомним, в Самаре запланировано открытие музея Эльдара Рязанова на улице Фрунзе, 120. Концепция музея, который со временем будет занимать три этажа и станет целым мемориальным комплексом, была разработана с привлечением ведущих музейных специалистов, архитекторов, дизайнеров, представителей общественности.

На первом этаже музея, в комнате, где родился Эльдар Рязанов, будет воссоздана тема пребывания в эвакуации, атмосфера Куйбышева военного времени как «запасной столицы». Экспонаты эпохи сороковых годов помогают собирать самарские родственники Рязанова, «Фонд популяризации творчества Эльдара Рязанова», киноклуб «Эльдар».

Как сообщало ИА REGNUM, Эльдар Рязанов родился в Куйбышеве (ныне Самара) 18 ноября 1927 года. После своего рождения он пробыл в Самаре в течение месяца, затем его родители вернулись в Москву. Следующий приезд Рязанова в Куйбышев состоялся в годы Великой Отечественной войны в связи с эвакуацией. Тогда он целый год учился в самарской школе.

Напомним, в сентябре прошлого года на доме № 120 по улице Фрунзе была установлена мемориальная доска в честь Рязанова.

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