Италия: вода фонтана Треви окрасилась в красный цвет

Рим, , 16:38 — REGNUM Вода Фонтана Треви в Риме окрасилась в красный цвет. Акт вандализма вечером в четверг 26 октября совершил свободный художник Грациано Чеккини, который ровно 10 лет назад сумел проделать тоже самое.

Как сообщает информагентство ANSA, он был задержан муниципальной полицией. Чеккини обвиняется в вандализме и во вмешательстве в деятельность государственных служб, в данном случае муниципальной полиции, которая постоянно дежурит у фонтана. Художнику грозит тюремное заключение сроком от 6 месяцев до трех лет. Кроме того, в соответствии с новым постановлением администрации города, ему грозит штраф за осквернение памятника искусства в размере 500 евро.

Чеккини в распространенном заявлении объяснил, что «спустя 10 лет ничего не изменилось, стало хуже». Название, которое он дал перформансу — «Pacta servanda sunt» (с латинского «Договоры должны соблюдаться» — ИА REGNUM ).

«Рим всегда был зеркалом страны, и сегодня Рим выключен, спит в своей грязи и коррупции. Рим должен реагировать, чтобы проснуться от этого сна», — заявил художник.

Он также пояснил, что спустя десять лет он повторил свою акцию, чтобы встряхнуть души: «Фонтан Треви вновь окрашивается в красный, это крик, что Рим не мертв, что он жив и готов стать столицей искусства, жизни, возрождения».

В феврале 2015 года Грациано Чеккини выпустил 500 тысяч пластиковых шаров на Испанской лестнице у церкви Тринита-дей-Монти, за что был приговорен к 8 месяцам тюремного заключения.