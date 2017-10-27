Ким Чен Ын из пшеницы появился на поле в Италии

Верона, Италия, , 15:05 — REGNUM Гигантский портрет лидера КНДР Ким Чен Ына появился на пшеничном поле под Вероной на севере Италии, 26 октября сообщает L'Arena.

Автором графической сельскохозяйственной композиции, как выяснилось, стал итальянский художник Дарио Гамбарин, известный своими инсталляциями: с помощью плуга он изображает на своем участке портреты глав государств и известных людей.

Художник ранее изображал на поле американских президентов Барака Обаму и Дональда Трампа, папу римского Франциска, Фиделя Кастро, Нельсона Манделу и Владимира Путина.

Две ракеты, которые в этот раз художник Дарио Гамбарин сознательно изобразил, будто бы летящими вверх от головы главы Северной Кореи, и надпись «Опасность», означают, по словам самого «художника плугом», «опасность намерений» Ким Чен Ына. Сама же композиция выражает, по словам Гамбарина, призыв к миру.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября представитель северокорейского МИД заявил, что переговоры по ядерной программе КНДР невозможны при сохранении угрозы со стороны США.

США же, в свою очередь, продолжают наращивать давление на КНДР, и угрожают в том числе и «военным вариантом» решения вопроса на Корейском полуострове.