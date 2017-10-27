Худрук РАМТ «шокирован и возмущен» задержанием Апфельбаум

Москва, , 10:22 — REGNUM Сотрудники Российского академического молодежного театра (РАМТ) «шокированы и озабочены» арестом директора театра Софьи Апфельбаум, написал в своем Facebook художественный руководитель РАМТ Алексей Бородин.

«Все мы, РАМТовцы, шокированы, возмущены и озабочены происходящим с директором нашего театра Софьей Апфельбаум», — так прокомментировал деятель культуры информацию о том, что Апфельбаум предъявлено официальное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

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Как и в случае с задержанием художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, продолжением дела которого и является новый эпизод с РАМТ, творческие работники твердо убеждены «в беспочвенности обвинений в её (Апфельбаум — прим ИА REGNUM ) адрес».

«Мы, как и всё театральное сообщество, уверены в безупречности репутации Софьи Михайловны. Ждём её на работе в самое ближайшее время», — пишет Бородин.

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Напомним, Софья Апфельбаум была задержана в рамках уголовного дела художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. По версии следствия, Апфельбаум была в сговоре с Серебренниковым и участвовала в хищении как минимум 68 млн рублей бюджетных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года следствие вскрыло факты хищения бюджетных средств в особо крупном размере организованной преступной группой, которую возглавлял художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников.

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