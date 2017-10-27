Резиденцию Минниханова отреставрируют: бюджетные торги в Татарии

Казань, , 09:53 — REGNUM В Татарии объявлен тендер на разработку документации для предстоящих ремонтно-реставрационных работ на объектах, расположенных на территории государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль», в их числе — резиденция главы республики. Итоги открытого конкурса заказчик ГКУ «Главинвестстрой» подведёт 20 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Работы, начальная цена которых составляет 3 млн рублей, оплатят из республиканского бюджета. Подготовить всю необходимую документацию победитель должен будет за четыре месяца с даты заключения государственного контракта. Участвовать в конкурсе могут только компании, которые имеют действующую лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.

Список объектов, где будут проведены ремонт и реставрация, состоит из 17 строчек. Среди них — устройство противотаранного барьера и ремонт узлов навески ворот в Тайницкой башне, работы по фасаду, ограде, в самом здании, а также ремонт и реставрация окон и паркета в резиденции главы республики. Кроме того, работы по фасаду, полам и оконным откосам в здании, а также в келье св. Гурия проведут в Благовещенском соборе. В перечне также противоаварийные работы на участке фасада Башни Сююмбике, ремонт полов в манеже, окраска деревянной галереи церкви Н. Ратная.

Напомним, Казанский кремль входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение комитета об этом было принято на сессии 30 ноября 2000 года. Кремль на левом берегу реки Казанки появился в XII веке, но, согласно историческим документам, в 1552 году при захвате Казани войсками Ивана Грозного старую крепость уничтожили. Новые укрепления начали строить в 1556 году. Комплекс на сегодня занимает свыше 150 тыс. кв. м

«Казанский Кремль — это единственный в своём роде образец концептуального синтеза татарского и русского архитектурных стилей», — отмечается на официальном сайте музея-заповедника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стройка апарт-отеля в центре Казани, которую сам девелопер позиционирует, как «шикарные апартаменты под стенами Казанского кремля», обернулась скандалом. Минкультуры РФ установило нарушение предельной высоты здания и 5 сентября 2017 года внесло застройщику ООО «АМ Групп» предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». До этого в ответе минкультуры Татарии данном активисту, обнаружившему нарушения, республиканское ведомство этих нарушений не увидело.

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Строительные работы ведутся в районе дома №6б на улице Дзержинская на участке, который попадает в зону регулирования застройки и хоздеятельности объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Казанского кремля, XVI — XVIII вв.».