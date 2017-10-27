«Думаю позвонить Поклонской»: Дмитрий Маликов подыскал себе пиарщика

Москва, , 00:37 — REGNUM Лучшим пиарщиком назвал депутата Госдумы Наталью Поклонскую российский музыкант Дмитрий Маликов в своем Twitter.

«Завтра премьера клипа. Срочно нужен пиарщик. Думаю позвонить Поклонской, — написал он. — Она сейчас номер один в этом вопросе!»

Подписчики Маликова по-разному отреагировали на твит. Один из пользователей предложил не лезть в политику и «петь песни». На это музыкант ответил:

«Глупости, какие наезды… Вы что? Просто пиар получился больше, чем сам фильм [«Матильда», я это и имел ввиду…»

Другой пользователь предложил позвонить Поклонской и сказать, что будет снят клип про Николая II и Матильду Кшесинскую. В результате, он считает, «обвинять тебя во всех грехах будут из каждого утюга».

Пользователь Роман Анатольевич‏ предложил другой вариант:

«Сейчас в тренде [журналистка Ксения] Собчак, может через нее раскрутить?!»

Читайте также: Связалась ведьма с царевичем: «Матильда» и её жёсткий PR

Напомним, 23 октября 2017 года в Мариинском театре в Санкт-Петербурге состоялась премьера нашумевшего художественного фильма «Матильда» Алексея Учителя. Главными героями картины являются цесаревич Николай Александрович — будущий император Николай II и балерина Матильда Кшесинская.

В качестве ярой противницы ленты задолго до премьеры выступила Поклонская. В том числе при ее участии планируемый выход фильма, начиная с ноября 2016 года, сопровождался скандальными высказываниями и криминальными акциями.

Так, 4 сентября 2017 года житель Ирбита (Свердловская область) на автомобиле УАЗ протаранил входную группу ККТ «Космос» в Екатеринбурге, после чего поджог автомобиль. Этот человек признан невменяемым.

Читайте подробнее: Поджигатель театра «Космос» в Екатеринбурге признан невменяемым

Читайте ранее в этом сюжете: «Матильда» не заинтересовала уральцев