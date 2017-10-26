Четверг, 26 Октября 2017 года
21:09:23 МСК

Стала известна дата начала съемок «Отряд самоубийц 2»

Культура

На должность режиссера картины назначен Гэвин О’Коннор

Лос-Анджелес, США, 26 октября 2017, 21:07 — REGNUM  Съемки продолжения фильма «Отряд самоубийц» могут начаться в марте 2018 года, на должность режиссера картины назначен Гэвин О’Коннор, об этом 26 октября сообщил портал Screen Rant.

Издание пишет, что на данный момент нет никакой подтвержденной информации о сюжете или актерском составе.

Стоит отметить, что ранее в СМИ проходила информация, согласно которой Марго Робби вновь сыграет в продолжении роль Харли Квинн.

Что касается Джареда Лето — он ничего не говорил про то, что будет сниматься во второй части фильма, однако ранее он заявлял, что ему по-прежнему нравится его персонаж

На данный момент известно, что Лето будет сниматься в фильме, посвященном романтическим отношениям Джокера и Харли Квинн. Он также может появиться в картине «Сирены Готэм-сити».

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Джаред Лето снимется в байопике про создателя Playboy Хью Хефнера. Режиссером фильма будет его друг Бретт Рэтнер, производством картины займется его кинокомпания Rush Hour.

Читайте ранее в этом сюжете: Про Джокера и Харли Квинн из вселенной Бэтмана снимут фильм

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинематограф
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail
Пароль
Имя
Фамилия
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить