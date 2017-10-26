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Здание Панорамы обороны Севастополя ждет большая реконструкция

Культура

К реставрации картины и предметного плана Панорамы первой обороны Севастополя приступят после завершения ремонта

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Здание Панорамы обороны Севастополя ждет большая реконструкция
Светлана Иванова © ИА REGNUM
Здание Панорамы обороны Севастополя

Севастополь, 26 октября 2017, 17:36 — REGNUM  Реконструкция здания «Оборона Севастополя 1854—1855 годов» и Исторического бульвара начнется в 2018 году. Общая стоимость работ оценивается в 0,7 млрд рублей. Копия знаменитой картины Франца Рубо, изображающая штурм Малахового кургана в период Крымской войны, будет отреставрирована после реконструкции здания Панорамы. Об этом 25 октября на пресс-конференции сообщил директор ФГБУК «Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя» Николай Мусиенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы заявили 255 млн рублей на реконструкцию здания Панорамы, сумма по Историческому бульвару вместе с проектной документацией — порядка 547 млн рублей. Реконструкция рассчитана на два года, то есть 2018 — 2019 годы», — сказал Мусиенко.

Музеем объявлен электронный аукцион на реконструкцию Исторического бульвара, максимальная цена контракта составляет 447 млн рублей. Источник финансирования — федеральный бюджет.

Согласно проектной документации, опубликованной на сайте госзакупок, работы на Историческом бульваре должны завершиться к 10 декабря 2018 года. Проект реконструкции был разработан АО «Ренессанс-Реставрация», а заказчиком строительных работ выступает ФГБУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации».

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Франц Рубо. Оборона Севастополя (фрагмент). 1904
Франц Рубо. Оборона Севастополя (фрагмент). 1904

Реконструкция охватит территорию площадью 18,25 гектаров. На Историческом бульваре возведут новый двухэтажный выставочный зал. На первом этаже разместится экспозиция, посвященная строительству оборонительных укреплений в годы первой обороны Севастополя, на втором будут выставлены спасенные фрагменты живописного полотна Панорамы Франца Рубо «Штурм 6 июня 1855 года». В одном из административных зданий разместится мемориальный музей И.Д. Папанина. В проект входит реконструкция двух фонтанов.

Реконструкция включает замену инженерных коммуникаций, ремонт купола здания, установку новой системы поддержки температуры и влажности. К реставрации самого полотна специалисты приступят после ремонта здания Панорамы.

Мусиенко добавил, что научно-проектная документация реконструкции здания Панорамы имеет положительное заключение Минкультуры, в настоящий момент идет согласование сметы в главгосэкспертизе. Мусиенко подчеркнул, что руководство постарается, чтобы на время реконструкции музейная экспозиция оставалась доступной посетителям.

Директор музея опроверг информацию общественников и журналистов, считающих, что репродукция знаменитой картины Рубо страдает из-за протекающей крыши панорамы и неисправной ливнесточной системы.

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Карта Крымской войны
Карта Крымской войны

Ранее активисты общественных организаций Севастополя обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой спасти историческое здание панорамы, которое, по их мнению, находится в критическом состоянии и не соответствует требованиям безопасности.

Директор назвал публикации СМИ о проблемах с кровлей и ливневой системой здания Панорамы «расшатыванием ситуации». Он уверяет, что потёки на полотне вызваны срабатыванием противопожарной системы в 1982 году, и следы являются остатками химического вещества, размывшего краску.

Музей обратился в московский Государственный НИИ реставрации для проведения независимой экспертизы состояния художественного произведения. Профессионалы должны дать точную оценку состояния картины и определить источники возможных угроз.

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Сменился директор музея героической обороны и освобождения Севастополя

Справка ИА REGNUM. Панорама «Оборона Севастополя 1854 — 1855 годов» — самый посещаемый объект Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя. Исторической основой создания панорамы послужили события 349-дневной обороны города в период Крымской войны (1853−1856) между Россией и созданным против нее военным союзом, куда входили Турция, Великобритания, Франция, королевство Сардиния (Италия). Панорама была открыта в 1905 году и представляет полотно, написанное Францем Рубо, и предметный план перед ним. Экспозиция посвящена дню отражения защитниками Севастополя штурма Малахова кургана и Корабельной стороны 6 (18) июня 1855 года.

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