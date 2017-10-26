Здание Панорамы обороны Севастополя ждет большая реконструкция

Севастополь, , 17:36 — REGNUM Реконструкция здания «Оборона Севастополя 1854—1855 годов» и Исторического бульвара начнется в 2018 году. Общая стоимость работ оценивается в 0,7 млрд рублей. Копия знаменитой картины Франца Рубо, изображающая штурм Малахового кургана в период Крымской войны, будет отреставрирована после реконструкции здания Панорамы. Об этом 25 октября на пресс-конференции сообщил директор ФГБУК «Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя» Николай Мусиенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы заявили 255 млн рублей на реконструкцию здания Панорамы, сумма по Историческому бульвару вместе с проектной документацией — порядка 547 млн рублей. Реконструкция рассчитана на два года, то есть 2018 — 2019 годы», — сказал Мусиенко.

Музеем объявлен электронный аукцион на реконструкцию Исторического бульвара, максимальная цена контракта составляет 447 млн рублей. Источник финансирования — федеральный бюджет.

Согласно проектной документации, опубликованной на сайте госзакупок, работы на Историческом бульваре должны завершиться к 10 декабря 2018 года. Проект реконструкции был разработан АО «Ренессанс-Реставрация», а заказчиком строительных работ выступает ФГБУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации».

Реконструкция охватит территорию площадью 18,25 гектаров. На Историческом бульваре возведут новый двухэтажный выставочный зал. На первом этаже разместится экспозиция, посвященная строительству оборонительных укреплений в годы первой обороны Севастополя, на втором будут выставлены спасенные фрагменты живописного полотна Панорамы Франца Рубо «Штурм 6 июня 1855 года». В одном из административных зданий разместится мемориальный музей И.Д. Папанина. В проект входит реконструкция двух фонтанов.

Реконструкция включает замену инженерных коммуникаций, ремонт купола здания, установку новой системы поддержки температуры и влажности. К реставрации самого полотна специалисты приступят после ремонта здания Панорамы.

Мусиенко добавил, что научно-проектная документация реконструкции здания Панорамы имеет положительное заключение Минкультуры, в настоящий момент идет согласование сметы в главгосэкспертизе. Мусиенко подчеркнул, что руководство постарается, чтобы на время реконструкции музейная экспозиция оставалась доступной посетителям.

Директор музея опроверг информацию общественников и журналистов, считающих, что репродукция знаменитой картины Рубо страдает из-за протекающей крыши панорамы и неисправной ливнесточной системы.

Ранее активисты общественных организаций Севастополя обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой спасти историческое здание панорамы, которое, по их мнению, находится в критическом состоянии и не соответствует требованиям безопасности.

Директор назвал публикации СМИ о проблемах с кровлей и ливневой системой здания Панорамы «расшатыванием ситуации». Он уверяет, что потёки на полотне вызваны срабатыванием противопожарной системы в 1982 году, и следы являются остатками химического вещества, размывшего краску.

Музей обратился в московский Государственный НИИ реставрации для проведения независимой экспертизы состояния художественного произведения. Профессионалы должны дать точную оценку состояния картины и определить источники возможных угроз.

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Сменился директор музея героической обороны и освобождения Севастополя

Справка ИА REGNUM. Панорама «Оборона Севастополя 1854 — 1855 годов» — самый посещаемый объект Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя. Исторической основой создания панорамы послужили события 349-дневной обороны города в период Крымской войны (1853−1856) между Россией и созданным против нее военным союзом, куда входили Турция, Великобритания, Франция, королевство Сардиния (Италия). Панорама была открыта в 1905 году и представляет полотно, написанное Францем Рубо, и предметный план перед ним. Экспозиция посвящена дню отражения защитниками Севастополя штурма Малахова кургана и Корабельной стороны 6 (18) июня 1855 года.