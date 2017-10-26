Полиция объяснила причину обысков в театре Джигарханяна

Москва, , 16:52 — REGNUM Обыски, которые сотрудники полиции проводят в здании театра Армена Джигарханяна, являются частью расследования уголовного дела о краже паспорта известного артиста, сообщает 26 октября пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Напомним, столичные правоохранители расследуют уголовное дело, возбужденное ранее по признакам преступления, предусмотренного ст. 325 УК РФ («Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия»).

В соответствии с правилами расследования по месту работы заявителя проводятся оперативно-следственные действия.

Некоторые СМИ уже сообщили, что сотрудники полиции не только проводят обыски, но и осуществляют выемку документов и даже пытаются провести «рейдерский захват».

Как сообщало ИА REGNUM, Армен Джигарханян подал заявление в полицию о похищении у него паспорта, полиция по данному факту возбудила уголовное дело.

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