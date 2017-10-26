Участие Собчак в шоу Малахова не повысило рейтинг программы

Москва, , 15:52 — REGNUM Участие телеведущей Ксении Собчак в шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» не позволило повысить рейтинг программы, об этом говорят данные по аудитории компании Mediascope.

Обсуждаемая 25 октября тема очередного поворота в разногласиях между актером Арменом Джигарханяном и его женой Виталиной Цымбалюк-Романовской вызвала интерес только у 16,3% зрителей. Зафиксированный рейтинг программы составил 4,2%.

Для сравнения рейтинг программы «Пусть говорят» на Первом канале с новым ведущим Дмитрием Борисовым составил 6,7% и собрал у телеэкранов 18,3% зрителей. Программа была посвящена жизни актера Дмитрия Марьянова.

Отметим, что рейтинг Mediascope показывает среднее количество человек от общей численности исследуемой аудитории, а доля аудитории представляет собой часть телезрителей, смотревших программу в данный момент времени.

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