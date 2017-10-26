В Департаменте культуры Москвы идут обыски по делу «Седьмой студии»

Москва, , 14:57 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в Департамент культуры Москвы, сообщает телеканал «Дождь».

Следственные действия связаны с уголовным делом по «Седьмой студии». Уточняется, что следователи изымают документы, связанные с «Седьмой студией» и театральным проектом «Платформа».

Комментариев от департамента культуры пока не поступало. Информация уточняется.

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Ранее сообщалось, что после допроса в СКР была задержана директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Ее подозревают в подтасовке документов, благодаря которым АНО «Седьмая студия» получила госконтракт на 214 млн рублей.

По версии следствия, из 214 млн рублей были похищены 68 млн. рублей. И именно Апфельбаум фактически выступала госзаказчиком АНО «Седьмая студия», она подписывала госконтракт и документы по нему.

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