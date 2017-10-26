Обыск в театре Джигарханяна связан с кражей его паспорта

Москва, , 14:35 — REGNUM В театре Армена Джигарханяна проходит обыск, связанный с ранее возбужденным уголовным делом о краже его паспорта, 26 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД по г. Москве.

В здании театра на Ломоносовском проспекте в столице в настоящее время идет выемка документов.

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Ранее заведующая литературной частью театра Наталья Корнеева, по информации ТАСС, заявила, что идет «рейдерский захват» здания театра правоохранительными органами. Как сообщало ИА REGNUM ранее, оперативные сотрудники изымают документацию в бухгалтерии театра.

Напомним, 82-летний руководитель театра Армен Джигарханян и 38-летняя Цимбалюк-Романовская поженились в феврале 2016 года, до этого они жили вместе. 16 октября Джигарханян в интервью из Московской городской больницы № 57 заявил, что в его жизни «произошли не очень хорошие процессы».