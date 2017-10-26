Google посвятил дудл «Служебному роману» Рязанова

Москва, , 14:31 — REGNUM На стартовой странице поисковика Google появилась интерактивная картинка, посвященная 40-летию выхода на экраны комедии Эльдара Рязанова «Служебный роман». Так называемый дудл (doodle) напоминает об одной из сцен фильма.

В блоге компании Google говорится, что дудл создала художница Джулиана Чен. Она призналась, что ее очень вдохновил эпизод, в котором Новосельцев (Андрей Мягков) ставит очки своей начальницы Калугиной (Алиса Фрейндлих) на ботинок.

По словам Чен, комедия Рязанова очень колоритна, это фильм, который не может не вдохновлять. В нем присутствуют тонкие шутки, ирония, романтические повороты сюжета.

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Премьера двухсерийной лирической комедии «Служебный роман» состоялась в СССР 26 октября 1977 года. Фильм стал лидером проката 1978 года, собрав у экранов более 59 млн зрителей.

Главные герои, Анатолий Ефремович и Людмила Прокофьевна, работают в статистическом учреждении. Она — директор учреждения, он — старший статистик. Новосельцев и Калугина уже немолоды и одиноки, однако между ними завязываются романтические отношения.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября президиум правительства Москвы принял решение о присвоении одной из улиц имени Эльдара Рязанова. В честь кинорежиссера будет назван проектируемый проезд №6021, который расположен между улицами Обручева и Новаторов в Обручевском районе столицы.

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