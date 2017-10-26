Директор РАМТ Апфельбаум задержана по делу Серебренникова

Москва, , 13:54 — REGNUM В Москве по делу о мошенничестве с бюджетными средствами в «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова задержана директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, сообщает портал iz.ru.

По данным издания, Апфельбаум задержали после допроса в СКР. Уточняется, что ее подозревают в подтасовке документов, благодаря которым АНО «Седьмая студия» получила госконтракт на 214 млн рублей.

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Речь идет о результатах аукциона 2011 года, на котором победила АНО «Седьмая студия». В то время Апфельбаум были чиновницей Минкульта и возглавляла тендерную комиссию. По версии следствия, из 214 млн рублей были похищены 68 млн. рублей.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте Апфельбаум в ближайшее время. Следователи подозревают, что именно она дала подчиненным поручение разработать техническое задание «под конкретного участника» аукциона — внести туда пункт о том, что госконтракт должен иметь авторские права или лицензию на проект «Платформа».

Итоги тендера были оглашены 18 августа 2011 года, а уже в сентябре Апфельбаум стала заместителем директора Департамента господдержки профессионального искусства и народного творчества Минкультуры РФ. Спустя два года она возглавила департамент.

В настоящее время бывшая чиновница, которая фактически выступала госзаказчиком АНО «Седьмая студия», проходит по делу как свидетель.

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Напомним, глава «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников и сотрудники основанной им «Седьмой студии» обвиняются в мошенничестве. На данный момент Кирилл Серебренников, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший главный бухгалтер компании Нина Масляева, признавшая вину, находятся под домашним арестом.

Фигурантка дела «Седьмой студии»Екатерина Вороноваскрывается в Латвии, а бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, заключен под стражу.