Джон Карпентер намерен вернуться к режиссуре и теме Хэллоуина

Лос-Анджелес, США, , 13:40 — REGNUM Мастер ужасов Джон Карпентер будет режиссером пилотного эпизода антологического сериала «Сказки для ночи Хэллоуина», который будет выходить на телеканале SyFy, об этом 25 октября сообщил портал Screen Rant.

Карпентер является создателем таких классических фильмов как «Нечто», «Хэллоуин», «Большой переполох в маленьком Китае» и «Чужие среди нас».

В последнее время маэстро отошел от режиссуры и занялся музыкой, последнюю картину он выпустил в 2010 году, это был фильм ужасов «Палата».

Также он всерьез занялся выпуском комиксов, среди его работ «Ученик Джона Карпентера» и те самые Tales for Halloween Night («Сказки для ночи Хэллоуина»).

Как пояснила партнер Карпентера и его жена Сэнди Кинг — идея проекта заключается в том, что к работе над сериалом будут приглашены другие известные режиссеры, работающие в жанре ужасов.

Напомним, в сентябре 2017 года стало известно, что актриса Джейми Ли Кёртис снимется в последнем фильме из цикла «Хэллоуин». Режиссером картины стал Дэвид Гордон Грин. Джон Карпентер намерен выступить в роли консультанта на съемочной площадке.

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