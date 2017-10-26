Netflix выложил в сеть новый трейлер «Яркости»

Нью-Йорк, США, , 13:06 — REGNUM Вышел трейлер нового фильма Netflix «Яркость» с Уиллом Смитом и Джоэлом Эдгертоном, который расскажет зрителям о мире, в котором фантастические существа проживают бок о бок с людьми, ролик был опубликован 25 октября на Youtube-канале Netflix.

Фильм будет представлять собой смесь фэнтези и полицейского триллера. Эдгертон играет орка по имени Ник Джакоби, его назначают напарником героя Уилла Смита.

Трейлер дает понять, что оба персонажа не питают друг к другу особо нежных чувств, но они вынуждены объединиться для того, чтобы найти важный артефакт.

Предмет, который они ищут, является очень мощной волшебной реликвией, отголоском давно прошедших войн. Это оружие, обладающее большой разрушительно силой, оно может быть очень опасным в чужих руках.

В фильме также снялись Люси Фрай (Тикка) и Нуми Рапас (Лейла). В мире, в котором проживают персонажи картины волшебство соседствует с высокими технологиями.

Напомним, мировая премьера «Яркости» состоится 22 декабря 2017 года, режиссером картины стал Дэвид Эйр, хорошо знакомых зрителям по таким хитам как «Отряд самоубийц» (2016), «Ярость (2014)», «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов» (2003) и Тренировочный день» (2001).

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