Исполнитель роли Кейбла пообещал фанатам «Дедпула 2» море экшена

Лос-Анджелес, США, , 11:53 — REGNUM В фильме «Дедпул 2» зрителей ждет множество боевых сцен, об этом журналистам рассказал исполнитель роли персонажа Кейбла Джош Бролин, его слова 25 октября передал портал The Wrap.

По словам актер, в этом фильме его персонажу изрядно досталось, на съемках Бролин поучил травмы плеча и колена, он пояснил, что играя 49-летнего героя, он выложился на полную.

«Там будет много экшена. Замануха в том, что 49-летний парень, которому скоро исполнится 50, находится в лучшей форме за всю свою жизнь, особенно внешне. Я был чрезвычайно дисциплинирован во все этом», — пояснил Бролин.

Джош Бролин, который также играет в фильме «Дело храбрых» (премьера в России состоится 9 ноября 2017 года), добавил, что «Дедпул 2» покажет начало пути Кейбла, которое отнюдь не станет концом.

«Когда вы чувствительны к тому, как вы раскрываете этого персонажа, появляется ощущение тайны, поэтому, когда Вы, наконец, попадете в «X-Force «, вы все время будете рядом с этим парнем. Нам многое предстоит узнать», — добавил актер.

Напомним, зрители смогут увидеть «Дедпул 2» на экранах кинотеатров 31 мая 2018 года. В роли режиссера выступил Дэвид Литч («Взрывная блондинка» (2017), «Джон Уик» (2014). Главную роль в фильме исполнил Райан Гослинг.

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