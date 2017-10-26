Родители Жанны Фриске подали новый иск к «Русфонду»

Москва, , 10:52 — REGNUM Родители певицы Жанны Фриске подали новый иск к «Русфонду», передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу организации.

«Иск к «Русфонду», судя по всему, действительно предъявлен. Оценивать ситуацию пока сложно. Иск еще даже не принят к производству. И, возможно, вообще не будет принят», — сказал представитель пресс-службы.

В благотворительной организации отметили, что не знают, какой иск подали супруги Фриске в арбитражный суд, так как ознакомиться с материалами дела пока нельзя. Это можно будет сделать только после начала производства.

Представитель «Русфонда» подчеркнул, что 21,6 млн рублей, которые родители певицы должны были вернуть в организацию по решению суда, пока не поступили на счет «Русфонда». Сейчас ведется исполнительное производство по иску благотворительной организации о возврате суммы.

Владимир Фриске, отец певицы, отказался от комментариев. А гражданский супруг Жанны Фриске Дмитрий Шепелев заявил, что не имеет никакого отношения к иску.

Напомним, ранее суд взыскал с родителей скончавшейся певицы Жанны Фриске 21,6 млн рублей неизрасходованных благотворительных средств, которые собрали «Первый канал» и «Русфонд» на лечение артистки. Жанна Фриске скончалась от рака в июне 2015 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Русфонд рассказал, куда направит деньги, собранные на лечение Жанны Фриске