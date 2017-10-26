Джо Байден и Леди Гага выступили против сексуального насилия

Вашингтон, , 08:28 — REGNUM Бывший вице-президент США Джо Байден и певица Леди Гага записали совместное видео, в котором призвали бороться против сексуальных домогательств, соответствующее сообщение было размещено 26 октября в официальном Twitter-аккаунте Гаги. В распространенном сообщении певица заявила, что стала жертвой сексуального насилия, поэтому у нее возникла травма, которая привела к серьезным последствиям.

«Я являюсь жертвой сексуального насилия, и я знаю всё о последствиях <…>, о травме — психологической, физической, душевной», — рассказала певица.

Между тем, Байден назвал поп-звезду «великим другом» и «голосом в поддержку людей, которые были забыты, людей, которые подверглись насилию».

«Она проявила огромную храбрость. И мы хотим, чтобы это стало ясно. Ответственность лежит на нас и касается каждого — насилие нужно останавливать каждый раз, когда кто-то о нем слышит или видит. Никто не имеет права поднимать руку на женщину по любой причине, кроме самообороны. Всегда. Точка», — сказал Байден.

Отметим, что выступление Байдена и Гаги было записано в рамках проекта «It's On Us», запущенного Белым домом США в 2014 году для повышения осведомленности о необходимости предотвращать сексуальные посягательства в учебных заведениях и для поддержки выживших, подвергшихся сексуальному насилию.

Ранее Байден прокомментировал возможный выход США из ядерной сделки с Ираном. По его мнению, выход Вашингтона из международного соглашения может привести к изоляции США.

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