Вышел новый трейлер анимационного фильма «Годзилла: Планета монстров»

Токио, , 08:06 — REGNUM В сеть выложен трейлер нового аниме-фильма «Годзилла: Планета монстров» (Godzilla: kaijuu wakusei), фильм выполнен в футуристической стилистике с использованием 3D, ролик был опубликован 25 октября на Youtube-канале JoBlo Animated Videos.

Создателем фильма является студия TOHO animations, это первый опыт данной кинокомпании в производстве анимационных лент.

В роли режиссеров выступили Хироюки Сэсита и Сидзуно Кобун, музыку к аниме написал Такаюки Хаттори. Мировая премьера картины состоится 17 ноября 2017 года.

Согласно синопсису фильма в конце XX века людям пришлось покинуть землю, поскольку из её недр внезапно начали выползать гигантские монстры, которые стали уничтожать человечество и всё построенное им.

Монстры стали атаковать не только людей, но и друг друга. В какой-то момент люди поняли, что они больше не являются хозяевами на родной планете и приняли решение покинуть её.

Человечество отправилось в систему Тау-Кита, но новый мир не встретил его с распростертыми объятиями, 20-летнее путешествие закончилось неудачей. Часть людей решила вернуться назад и отвоевать землю.