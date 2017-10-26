Волочкова рассказала о сексуальных домогательствах чиновника

Москва, , 08:00 — REGNUM Представитель мэрии прошлого созыва предлагал российской балерине Анастасии Волочковой «квартиру в обмен на расположение». Об этом она рассказала «Комсомольской правде» на фоне скандала с американским продюсером Харви Вайнштейном.

«Один чиновник из мэрии прошлого созыва (мужчина преклонного возраста) предлагал квартиру в обмен на мое расположение, — говорит Волочкова. — Закрыл дверь кабинете изнутри и нагло домогался».

В ответ на это балерина попросила познакомить её с сыном или внуком политика. Как призналась Волочкова, спустя годы она не жалеет о своих словах.

Балерина рассказала, что она не единожды сталкивалась с домогательствами влиятельных мужчин. Среди них — один из руководителей Большого театра.

«Предлагал мне карьеру через личные взаимоотношения. Ставил меня перед фактом: мол, если я не буду с ним, то останусь без зарплаты. Я сказала ему: «Нет!» Он мне мстил», — говорит Волочкова.

Напомним, многие представители шоу-бизнеса рассказали о домогательствах, когда всплыл скандал с Харви Вайнштейном. Ранее The New York Times опубликовала расследование о сексуальных домогательствах продюсера, после чего представители шоу-бизнеса подтвердили, что испытывали навязчивое внимание со стороны продюсера. Среди них Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кара Делевинь и другие.

В связи с этим Вайнштейна исключили из состава Американской академии киноискусств, а позже он покинул совет директоров своей компании The Weinstein Company.

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