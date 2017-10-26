Фильм DC про Дефстроука может снять создатель «Рейда» Гарет Эванс

Лос-Анджелес, США, , 07:42 — REGNUM Режиссером фильма про злодея из комиксов Дефстроука может стать создатель «Рейда» Гарет Эванс, об этом 25 октября сообщил The Hollywood Reporter.

Сообщается, что сейчас Эванс вступил в переговоры со студией, предполагается, что он также станет сценаристом фильма.

Главная роль в новой картине досталась актеру Джо Манганьелло, который ранее уже сыграл злодея в фильме «Лига спраледливости» и исполнит эту роль в фильме «Бэтмен» Бена Аффлека.

Дефстроук впервые появился в комиксах DC в 1980 году, в издании «Юные титаны №2». Его настоящее имя — Слейд Уилсон, он является экспертом в убийствах, обладающим невероятной силой и выносливостью.

Напомним, Гарет Эванс стал широко известен после своего фильма «Рейд» и его продолжения, снятых в Индонезии. Также он является создателем триллера «Апостол», который в скором времени должен выйти на телеканале Netflix.

Мировая премьера следующего фильма киновселенной DC «Лига справедливости» должна состояться 15 ноября 2017 года. Российские зрители увидят картину 16 ноября.

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