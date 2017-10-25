PhotoVisa: Портрет века и черты нового времени

Краснодар, , 21:06 — REGNUM Работы победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина представили в Краснодаре. Выставка открылась в рамках IX Международного фестиваля фотографии PhotoVisa, который проходит в регионе с 18 октября по 1 ноября. Экспозиция является одной из трех наиболее значимых выставок фотособытия, наряду с выставками «Мастера советской фотожурналистики 1920-е — 1980-е годы» и «Святитель патриарх Тихон. К 100-летию восстановления Патриаршества в России».

«Конкурс имени Андрея Стенина — это продолжение традиции, которая существует в нашей стране на протяжении 50−60 лет, — отметил руководитель фестиваля PhotoVisa Евгений Березнер. — Мы не можем не вспомнить Николая Драчинского, который работал в агентстве печати «Новости». Выставки, созданные под его руководством, объехали огромное количество стран. Не можем не вспомнить конкурс «Интерпрессфото», который проводился в Советском Союзе и лишь немного уступал по популярности самому известному конкурсу мировой фотожурналистики World Press Photo». Конкурс имени Андрея Стенина очень молод, но год от года набирает силу и мощь, становясь все более интересным и содержательным. По работам победителей можно судить о том, как меняется отношение к фотожурналистике, считает руководство фестиваля.

По мнению специального корреспондента МИА «Россия сегодня» Владимира Песни, выставка показывает направление, в котором далее будет развиваться фотография. Несмотря на то, что визуальный язык авторов еще не устоялся, можно уже увидеть характерные черты их работ и собственный подход к решению фотографических задач. Как рассказал фотограф, в отличие от предыдущих лет, где было очень много попыток просто подражать «старшим» и попыток угадать, что понравится жюри, нынешние финалисты не старались делать работы специально «под конкурс». Они пытались найти что-то свое. «Главная проблема современной фотографии — это соответствие фотографа теме, которую он снимает. Именно когда уровень фотографа отвечает тому, за что он взялся, получаются шедевры, хорошие фотографии, — отметил Владимир Песня. — Если хороший фотограф берется за проходные темы, получается халтура. Если плохой фотограф берется за важные темы, получается ерунда».

С начала работы IX фестиваля PhotoVisa открылось 13 выставок в Краснодаре и Новороссийске. Среди них — выставка работ классиков отечественной фотографии «Пространство Эшера» Андрея Чежина и «Я видел это. Фотография Игоря Гаврилова 1970−2000-х годов». Также любителям фотографии представлены оригиналы работ Йозефа Куделки «Чехов в Праге». Снимки, сделанные автором в пражских театрах, считаются мало известными широкой публике. В рамках образовательной программы фестиваля прошли лекции и мастер-классы. Для проведения главного фотособытия Кубани задействовано 18 площадок, включая музеи, картинные галереи, учебные заведения, творческие мастерские и арт-пространства.

«Фестиваль интересен тем, что работает в двух направлениях: от фотографа к публике и от публики к фотографу. PhotoVisa — это место, где люди обмениваются опытом, а это очень важно, — поделился мнением фотограф Гийом Юбер (Франция). — До 2014 года, когда впервые приехал в Краснодар, я никогда не посещал никаких других фотофестивалей. Но тогда я понял, что нужно быть в большей степени художником. В хорошем смысле этого слова, был этим шокирован. И я сказал самому себе: «Не теряй больше времени, занимаясь только коммерческой работой. Делай то, чего ты действительно хочешь». Это помогло мне двигаться дальше в художественной фотографии. С того момента жизнь изменилась очень-очень сильно, и в профессиональном, и в личностном плане».

Традиционно в целях дальнейшего развития авторы могли представить свои работы на портфолио-ревю. В 2017 году на суд двенадцати мастеров свои проекты привезли фотографы из Санкт-Петербурга, Краснодара, Владимира, Кузнецка, Киева и Ростова-на-Дону. Как профессиональный фотограф, Гийом Юбер отметил высокий уровень и качество представленных снимков. Он также сообщил, что работа других ревю, прежде им посещаемых, строилась больше на отдельных фото, нежели сериях. Работы, показанные в Краснодаре, являлись цельными проектами и говорили о глобальном видении сюжета. В то же время, по словам арт-директора фестиваля Ирины Чмыревой, портфолио-ревю вовсе не является площадкой для презентации только законченных серий, но позволяет работать в нескольких направлениях. Поэтому отказ фотографа от участия в нем из-за отсутствия нового материала или незавершенности проекта является большой ошибкой. «У нас кардинально обновился список мастеров. Думаю, для авторов это было интересным опытом. Были специалисты, которые редко посещают российские события. Была возможность услышать мнение Константина Еременко,Владимира Семенова,Артура Бондаря, — мнения практиков-экспертов в своих областях работы с фотографией. Все сдали свои «экзамены». Каждый из мастеров нашел, с кем работать дальше», — прокомментировала Ирина Чмырева итоги мероприятия.

Она также сообщила, что в этом году PhotoVisa переживала финансовые затруднения, поэтому многое из того, что хотелось бы сделать, «осталось за бортом». В частности, это касается возможности приезда известных авторов из России и зарубежья. Однако, в сфере мультимедиа и цифровых технологий остается простор для экспериментов. Оценивая событие, Ирина Чмырева отметила сильный лекционный блок, который становится все более тематическим: «Мы стали больше прислушиваться к тому, что необходимо делать для фотографов. Если мы сможем превратить фестиваль в платформу кратковременных университетов на отдельные темы, быть может, из этого в дальнейшем вырастет что-то наподобие семинара. Это будет востребовано не только в Краснодаре, но и, благодаря тому, что сюда приезжают фотографы из других мест, станет всероссийской платформой».

Смотрите галерею к статье