Минкульт выделил 10 млн рублей на исторический фестиваль в Севастополе

Севастополь, , 17:29 — REGNUM В мероприятиях военно-исторического фестиваля «Русская Троя», посвященного Крымской войне, примут участие 200 реконструкторов из России и Белоруссии. Севастополь представлен клубом любителей истории. Об этом говорилось 25 октября на пресс-конференции организаторов фестиваля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Военно-исторический фестиваль пройдет 28 и 29 октября на территории Исторического бульвара в Севастополе и посвящен периоду Крымской войны 1853−1856 годов. Организаторы определили его роль как культурно-просветительскую, назвав «образовательной платформой» по изучению истории России для школьников и молодежи.

«Мы ждем 200 военных реконструкторов из России и Белоруссии — участников 10 военно-исторических клубов. Для прохождения в шествии мы пригласили 200 курсантов Черноморского высшего военно-морского училище имени П.С. Нахимова», — сказал директор ФГБУК «Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя» Николай Мусиенко.

Примечательно, что в фестивале не участвуют севастопольские военные реконструкторы, как и в День Исторического бульвара. В «Русской Трое» всего одна лояльная директору организация — клуб любителей истории Севастополя.

По словам Мусиенко, общее финансирование фестиваля составило 9,8 млн рублей, в рамках государственного заказа Министерства культуры РФ. Организаторами «Русской Трои» являются Минкульт и Российское военно-историческое общество (РВИО).

Как сообщил директор, средства направлены на создание военно-исторической «материальной базы для проведения реконструкций». Мусиенко уточнил, что было приобретено пять орудий, максимально приближенных к оригинальным пушкам эпохи Крымской войны, и пять французских маркиз. Значительные средства израсходованы на пошив амуниции специально для курсантов-нахимовцев — это униформа русских солдат, также приобретена военная форма английских и французских солдат, 20 аутентичных походных палаток армий-противников в Крымской войне.

Организаторы нового фестиваля уверяют, что «Русскую Трою» нельзя противопоставлять или считать альтернативой Крымскому военно-историческому фестивалю на Федюхиных высотах или Дню Исторического бульвара.

Отметим, что «Русская Троя» — третий в ряду исторических фестивалей, посвященных периоду Крымской войны.

Крымский военно-исторический фестиваль проводится ежегодно в сентябре, последние три года. Он собирал до 1300 участников, реконструкторы воспроизводили амуницию, оружие, быт воинов разных исторических периодов Крыма. Первое время фестиваль финансировал Минкульт и Российское военно-историческое общество. Но в 2017 году РВИО заявил, что поддержит некий новый исторический фестиваль.

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Добавим, что традиционный севастопольский исторический праздник 4 июня прошел без 20 местных военно-исторических клубов из-за разногласий с руководством музея героической обороны. Поэтому из программы Дня Исторического бульвара исключили кульминационную часть — реконструкцию боя между русскими и французскими солдатами и взятие 4-го Бастиона.

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По аналогии с городским праздником, во время нового фестиваля состоится реконструкция эпизодов сражений первой обороны Севастополя с участием приглашенных униформистов из других городов.

Как сообщили организаторы «Русской Трои», на территории Исторического бульвара будут работать несколько тематических зон. Например, на одной из площадок фестиваля будут воспроизведены условия жизни русских солдат и матросов времен обороны Севастополя. Гостей угостят хлебом по рецепту 1853 года и покажут, как солдаты проводили свободное от боев время.