Warner Bros. подсчитывает убытки от «Геошторма»

Лос-Анджелес, США, , 15:33 — REGNUM Неудачное выступление в прокате фильма-катастрофы «Геошторм» может обойтись кинокомпании Warner Bros. в сумму около $100 млн, об этом 25 октября сообщил портал Cinema Blend.

На сегодняшний день картине удалось собрать в мире лишь $67 млн, притом, что её бюджет составил $120 млн. По мнению аналитиков, картине для того, чтобы выйти на точку безубыточности, нужно собрать не меньше $300−350 млн.

Они отмечают, что с текущими показателями сборов это вряд ли возможно, даже если учесть, что фильм еще пока не вышел на экраны кинотеатров Китая.

К тому же, в этот же период в Китае выходит фильм «Тор: Рагнарёк», что явно не будет способствовать увеличению кассовых сборов «Геошторма».

В результате аналитики пришли к неутешительному выводу — даже если картина сможет собрать в мире $ 200 млн, то Warner Bros. все равно понесет убытки в размере $ 100 млн.

Напомним, мировая премьера ленты «Геошторм» состоялась 12 октября 2017 года. Главные роли в фильме сыграли Джерард Батлер и Джим Стерджесс. Это первый полнометражный дебют режиссера Дина Девлина.