За Серебренникова «вступилась» Оперная конференция Германии

Берлин, , 14:19 — REGNUM Оперная конференция Германии, объединяющая 13 немецкоязычных оперных театров, обратилась к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой освободить из-под домашнего ареста режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве.

В конференцию также в качестве ассоциированных членов входят Ковент-Гарден, Парижская национальная опера и театр Ла Скала. По мнению авторов письма, Серебренников как деятель искусств пользуется в мире «высокой репутацией».

«Как реалист, в лучшем смысле этого слова, Серебренников наблюдает за миром с мельчайшими подробностями и передает образы и истории так, что они приводят к плодотворным обсуждениям центральных вопросов жизни человека и общества не только в России», — говорится в письме, опубликованном на портале colta.ru.

Домашний арест Серебренникова, избранный ему в качестве меры пресечения и продленный до 10 января, является «очень сомнительным» с политической и правовой точек зрения, пишут авторы письма.

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Отмечается, что домашний арест не дает режиссеру «исполнять свои обязательства работника искусств и в немецких культурных учреждениях». Письмо Мединскому, адресованное также правительству России, подписано председателем Оперной конференции Германии Берндом Лёбе.

Ранее за Серебренникова «вступились» члены Европейской киноакадемии. Они также обратились к российским властям с призывом освободить его из-под домашнего ареста, назвав его преследование «политически мотивированным».

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Какие именно есть основания полагать, что арест Серебренникова имеет политическую подоплёку, в обращении Европейской киноакадемии не указывается. Открытое письмо подписали 130 режиссёров, актёров, сценаристов и продюсеров из разных стран.

Напомним, художественный руководитель «Гоголь-центра» был задержан 22 августа, он подозревается в организации хищения не менее 68 млн рублей, которые были выделены из бюджета в 2011—2014 годах на реализацию проекта «Платформа».

Серебренникову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По соответствующей статье ему грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в один миллион рублей.