Озвучена дата выхода фильма Клинта Иствуда о неудавшемся теракте в поезде

Бербанк, США, , 14:12 — REGNUM Фильм Клинта Иствуда The 15:17 to Paris о трех военнослужащих, в 2015 году сорвавших теракт в поезде, следовавшем из Амстердама в Париж, выйдет 9 февраля 2018 года, об этом 24 октября сообщило издание Variety.

Информацию обнародовала кинокомпания Warner Bros. Сью Кролл, отвечающая в ней за мировой маркетинг и дистрибуцию, сказала, что будет рада вновь сотрудничать с Иствудом.

«Это и трогательная история трех давних друзей, и убедительная история о патриотизме и героизме. Мы чувствовали, что это будет отличный способ донести до каждого опыт этой возвышенной реальной истории», — сказала менеджер Warner Bros.

Напомним, фильм рассказывает о случае, произошедшем 21 августа 2015 года в поезде компании Thalys, который следовал из Амстердама в Париж.

Трое военнослужащих США, находившихся в вагоне, обезвредили террориста из Марокко Аюб аль-Каззани, когда тот открыл стрельбу из АК-47.

Ранее Клинт Иствуд сообщил, что принял решение — в фильме будут играть реальные участники событий: военнослужащий Национальной гвардии США Энтони Сэдлер, летчики Алек Скарлатос и Спенсер Стоун.

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