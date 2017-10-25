Визитная карточка «Матрицы» была создана благодаря японским поварам

Лос-Анджелес, США, , 13:05 — REGNUM Саймон Уайтли, который был внештатным дизайнером проекта «Матрица» рассказал, что набор символов зеленого кода, который хорошо знаком всем фанатам франшизы — не случаен, об этом сообщил 25 октября портал Screen Rant.

Все, кто смотрел «Матрицу» понимают, о чем идет речь, зеленый код стал неотъемлемой частью франшизы и её уникальной визитной карточкой.

Идея была позаимствована режиссерами Вачовски у японского аниматора Мамору Осии, который в 1995 году выпустил культовый анимационный киберпанк-фильм «Призрак в доспехах». Прообраз кода присутствовал в начальных титрах этого аниме-фильма.

До сегодняшнего дня никто не мог сказать, есть ли какой-либо смысл в зеленых японских символах, из которых состоял код и никто не мог расшифровать последовательность.

Сейчас Саймон Уайтли раскрыл журналистам секрет — весь код состоит из случайных рецептов суши, взятых из одной из кулинарных книг его жены.

«Мне нравится всем рассказывать о том, что код «Матрицы» сделан из рецептов японских суши. Без этого кода нет матрицы», — сказал дизайнер.

Напомним, оригинальный фильм «Матрица» Ланы и Лилли Вачовски вышел в 1999 году, при бюджете в $ 63 млн он смог собрать в мире более $ 463 млн. Вторая и третья часть фильма повторили успех, общие сборы всей трилогии составили более $ 1,63 млрд.

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