Вышел полноценный трейлер сериала-вестерна «Забытые богом»

Нью-Йорк, США, , 12:45 — REGNUM В сеть выложен полноценный трейлер нового вестерн-сериала Netflix и Стивена Содерберга «Забытые богом» (Godless), первый эпизод которого должен выйти 22 ноября 2017 года, ролик был опубликован 24 октября на официальном Youtube-канале Netflix.

Длительность ролика составляет чуть менее двух минут, фоном для происходящего в нем стала песня песня Шер Bang Bang (My Baby Shot Me Down), которую также исполняла Нэнси Синатра и другие певцы.

Зрителей ждут семь серий вестерна про город, в котором нет мужчин. В какой-то момент на экране появляется надпись «Добро пожаловать на ничейную землю».

Одну из главных ролей в фильме исполнил Джефф Дэниелс, в фильме также снялся Джек О'Коннелл. Герой Дэниэлса ищет своего пасынка, который утащил его добро. В итоге он попадает в город Ла-Бель, где нет мужчин, лишь одни женщины.

Трейлер раскрывает часть сюжета фильма — в одном из кадров мужчины городка, расположенного в штате Нью-Мексико (США), однажды отправились на работу в близлежащую шахту.

В следующем кадре показано, как на лифте поднимают бездыханные тела. После этого женщинам приходится самостоятельно вести хозяйство и обороняться от незваных гостей.

