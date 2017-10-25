ВЦИОМ: Запрет «Матильды» поддерживают лишь 17% жителей России

Москва, , 11:55 — REGNUM За запрет к/ф «Матильда», инициированный депутатом Натальей Поклонской, выступило лишь 17% опрошенных, 25 октября сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Директор ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя результаты исследования, заявил: «Скандал вокруг фильма «Матильда» явно обозначил пределы популярности ультрарелигиозного и религиозно-монархического дискурса в современной России. Идеи Натальи Поклонской поддержали лишь 17% опрошенных россиян».

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Федоров также отмечает, что попытка запретить фильм не нашла общественной поддержки, а напротив, «существенно подогрела интерес к фильму и желание на основании собственного опыта, самостоятельно решить вопрос о его художественных и иных достоинствах».

И это при том, добавил директор ВЦИОМ, что сама Поклонская по-прежнему пользуется уважением граждан России как фигура, сыгравшая значительную роль в процессе возвращения Крыма.

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Кроме того, говоря о самом фильме, Федоров сообщил, что большинство граждан (по данным опроса 56% в 2017 г.) по-прежнему считают, что художественные произведения не должны оскорблять чувства верующих. «Очевидно, «Матильда» в общественном сознании на данный момент не идентифицируется соответствующим образом», — сказал глава центра изучения общественного мнения.

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Напомним, выходу картины «Матильда» в прокат мешали представители отдельных религиозных объединений, угрожавшие беспорядками в случае выхода фильма на экраны кинотеатров. Сама Наталья Поклонская от действий радикалов открестилась. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на вопрос, понравился ли ему фильм, порекомендовал жителям России посмотреть картину самим и составить личное мнение.