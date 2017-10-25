Выбран актер на роль злодея в фильме «Капитан Марвел»

Лос-Анджелес, США, , 11:00 — REGNUM Роль злодея в будущем фильме киновселенной Marvel «Капитан Марвел» сыграет Бен Мендельсон, ранее снявшийся в фильме «Изгой-один. Звёздные войны: Истории», об этом 24 октября сообщил портал The Hollywood Reporter.

Ранее актер уже снимался в фильме по комиксам, это была картина «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», там он сыграл роль Джона Даггета — бизнесмена, пытавшегося взять под свой контроль компанию Брюса Уэйна.

Режиссером новой картины станут Анна Боден и Райан Флек, над созданием сценария к картине будет работать Женева Робертсон-Дуорет, которая ранее написала сценарий для «Лара Крофт: Расхитительница гробниц».

Премьера фильма запланирована на 8 марта 2019 года. Сюжет будет рассказывать о пилоте ВВС США Кэрол Дэнверс, которая получает сверхсилу после того, как в результате аварии её ДНК соединяется с ДНК инопланетянина.

На данный момент есть информация о том, что Ника Фьюри по-прежнему будет играть Сэмюэл Л. Джексон. О том, роль какого именно персонажа исполнит Бен Мендельсон пока мало что известно.

Однако в январе 2017 года года глава Marvel Studios Кевин Файги сказал журналистам, что злодеями в этом фильме станут представители народа Кри, которые ранее были показаны в фильме «Стражи галактики», вышедшем в 2014 году.

Напомним, последним вышедшим фильмом киновселенной Marvel стал «Тор: Рагнарёк». Мировая премьера картины прошла 10 октября 2017 года, в России на большие экраны фильм выйдет 2 ноября 2017-го. В роли режиссера выступил Тайка Ватити, который в 2011 году выпустил фильм о супергероях «Зеленый фонарь».

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