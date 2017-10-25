Буш-старший извинился за «домогательство» к актрисе

Вашингтон, , 10:33 — REGNUM Бывший президент США Джордж Буш-старший принес свои извинения за то, что обидел актрису Хезер Линд, которая обвинила его в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на заявление от Буша.

«Президент Буш никогда ни при каких обстоятельствах намеренно не стал бы причинять кому-либо неудобства, он приносит искренние извинения, если его попытка пошутить оскорбила госпожу Линд», — говорится в заявлении.

Ранее Линд обвинили экс-главу государства, который прикован к инвалидному креслу, в сексуальных домогательствах. В своем Instagram она написала, что это произошло четыре года назад во время фотосессии на мероприятии, посвященном сериалу «Поворот: Шпионы Вашингтона».

«Он, сидя в кресле-коляске, потрогал меня сзади, — пишет актриса. — Он рассказал мне грязную шутку, а когда нас начали фотографировать, снова дотронулся до меня».

Позже она удалила публикацию, так как обвинения Линд вызвали негативную реакцию у некоторых пользователей соцсети. По их словам, заявление актрисы оскорбляет людей, которые стали жертвами реальных домогательств и насилия.

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