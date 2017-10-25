«Лига справедливости» будет самым коротким фильмом вселенной DC

Лос-Анджелес, США, , 09:44 — REGNUM «Лига справедливости» станет самым коротким фильмом, выпущенным в рамках киновселенной DC, его продолжительность составит менее двух часов, об этом 24 октября сообщил портал Digital Spy.

Ранее от сетей кинотеатров AMC и Regal Cinema СМИ была получена информация о том, что фильм будет длиться 2 часа и одну минуту.

Однако кинокомпания Empire Cinemas 23 октября 2017 года сделала на своей странице в Twitter официальное заявление, согласно которому длительность фильма составит 1 час 59 минут и 53 секунды.

Издание отмечает, что если это действительно так, то новый фильм станет на две минуты короче, чем «Отряд самоубийц» и на 20 минут короче, чем «Чудо-женщина».

Также его длительность будет на 22 минуты меньше, чем «Человек из стали», а если сравнивать его с «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» то разница в хронометраже составит полчаса.

Однако издание напоминает, что такие же обещания были даны по поводу длительности фильма «Тор: Рагнарёк», говорилось, что он будет длиться не более 100 минут. В итоге хронометраж картины составил около 130 минут.

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