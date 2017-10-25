Началась работа над созданием спин-оффа «Логана»

Лос-Анджелес, США, , 09:15 — REGNUM Начались работы над фильмом, посвященном одному из персонажей фильма «Логан» — Лоре (X-23), проект будет представлять собой спин-офф по отношению к оригинальному фильму, об этом 24 октября сообщил портал Digital Spy.

О том, что может выйти фильм, в котором Лора начнет действовать самостоятельно, журналистам рассказали режиссер Джеймс Мэнголд и продюсер Хатч Паркер.

«Есть другие грани этого персонажа и некоторые из них потенциально могут быть исследованы по-своему», — рассказал Паркер про новую картину.

«Возможно, он не будет снят в той же тональности, что и «Логан», но я считаю — часть того, что было открыто в этой вселенной опирается на разные жанровые традиции, есть новые пути к раскрытию новых персонажей», — добавил продюсер проекта.

Издание отмечает, что проект фильма о женщине-супергерое, для которой английский даже не был первым языком, выглядит достаточно рискованно. Однако Джеймс Мэнголд считает, что успех «Чудо-женщины» проложил путь для таких картин. Он сказал, что мечтает снять фильм о Лоре.

Напомним, фильм «Логан», который был создан на основе комиксов «Старик Логан» и «Смерть Росомахи» вышел на большие экраны феврале 2017 года. При бюджете фильма всего в $ 97 млн картине удалось собрать в мире более $ 616 млн.

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