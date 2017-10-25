Новозеландская Национальная партия выплатит компенсацию Эминему

Веллингтон, , 08:30 — REGNUM Национальная партия Новой Зеландии проиграла суд музыканту Эминему, 25 октября сообщает агентство Associated Press.

Согласно постановлению суда, партия обязана выплатить 600 тыс. новозеландских долларов (415 тыс. $ США) за несоблюдение авторских прав при использовании в ходе избирательной кампании 2014 года в одном из роликов песни рэпера «Lose Yourself».

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В 2017 году Эминем обратился в суд с заявлением, что Национальная партия использовала в своем предвыборном ролике отрывок его песни, и этим нарушила его авторское право.

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В постановлении суда говорится, что трек, использованный в избирательной кампании «достаточно похож» на «оригинальную работу» Эминема, и что права музыканта действительно были нарушены.

Напомним, Эминем (настоящее имя Маршалл Брюс Мэтерс III) — известный американский исполнитель музыки стиля «рэп». У музыканта есть собственный звукозаписывающий лэйбл, а также собственная радиостанция. Известен, кроме прочего, музыкант еще и тем, что стал первым рэп-музыкантом, получившим премию «Оскар» за лучшую песню к фильму.