Актриса обвинила экс-президента США в домогательствах

Нью-Йорк, США, , 07:59 — REGNUM Хезер Линд, американская актриса, обвинила экс-президента США Джорджа Буша-старшего в сексуальных домогательствах, об этом Линд 24 октября написала в своем Instagram.

Актриса (сыгравшая в «Подпольной империи», «Сонной Лощине» и др.), рассказала, что инцидент со старшим Бушем произошел 4 года назад, на сессионной съемке, посвященной премьере сериала «Turn». Вместо рукопожатия прикованный к инвалидной коляске бывший президент избрал другой способ приветствия — потрогал девушку ниже спины и отпустил сальную шуточку.

Читайте также: В Петербурге задержан серийный маньяк-«форточник»

«Он трогал меня все время пока нас снимали, а Барбара (супруга Буша старшего) закатывала глаза, как будто говоря — «только не снова», — написала Линд. Однако через 8 часов пост был удален.

Читайте также: Легенда бокса Майк Тайсон в детстве стал жертвой сексуального маньяка

Напомним, половая активность американских президентов иногда стоит в США серьезной потери политических очков, достаточно вспомнить скандал 1998 года в Белом доме, связанный с вскрывшимися сексуальными отношениями между 22-летней сотрудницей Белого дома Моникой Левински и 49-летним президентом США, мужем сегодняшней экс-кандидата в президенты США, Биллом Клинтоном. Тогда скандал чуть не стоил Клинтону президентского поста.