Актер раскрыл тайну одной из сцен после титров «Тор: Рагнарек»

Лос-Анджелес, США, , 07:46 — REGNUM Джефф Голдблюм, исполнивший в фильме «Тор: Рагнарек» роль Грандмастера, рассказал о том, что означала сцена после титров, об этом 24 октября рассказал портал Сomicbook.

Известно, что Marvel в каждый свой фильм после «Железного человека», который вышел в 2008 году, вставляет сцену после титров. В случае с «Тор: Рагнарек» компания не стала делать исключений.

О том, что таких сцен оказалось даже не одна, а две СМИ стало известно еще до того как фильм попал в кинотеатры. В первой сцене Тор и Локи сталкиваются с какими-то проблемами в срединном мире. Джеффу Голдблюму особо нечего было сказать про этот момент фильма.

«Плетут какие-то чары — вот что они делают, они плетут какую-то дразнящую волшебную паутину, — подразнил актер журналистов, — как вы думаете, что происходит дальше? Я не готов об этом говорить».

Однако Голдблюм смог подробно рассказать о второй сцене, в которой Гранмастер опустился на своем корабле прямо в руки мятежников. Актер пояснил, что в этой сцене он, вдохновленный режиссером Тайка Ватити, немного импровизирует.

«Я против всех, но я же Грандмастер. Я бессмертен. Ты не можешь меня убить, ты не можешь даже обидеть меня, — сказал актер, — я могу сделать так так: мммммммм — и покончить с ними, а потом я смогу воскресить их, если захочу. Так что все, что я там творил (на сцене — ИА REGNUM ) — я делал для своего развлечения».

Напомним, фильм «Тор: Рагнарек» вышел на большие экраны 25 октября 2017 года. Главную роль в фильме по-прежнему исполнил Крис Хемсворт, а режиссером картины стал Тайка Ватити.

Читайте ранее в этом сюжете: Критикам США понравился «Тор: Рагнарёк»