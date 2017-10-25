В США умер Роберт Гийом, озвучивший Рафики в мультфильме «Король Лев»

Вашингтон, , 04:59 — REGNUM Актер Роберт Гийом, озвучивший Рафики в мультфильме «Король Лев», скончался в США в возрасте 89 лет, пишет газета The New York Times.

Кончина наступила в городе Лос-Анджелес (штат Калифорния, США) — в доме актера. По словам жены Гийома, у актера был диагностирован рак. Смерть наступила в результате осложнений от опухоли.

Напомним, мультипликационный фильм «Король лев» вышел в 1994 году. Бюджет ленты составил $45 млн, кассовые сборы в США — $423 млн.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 октября в Лондоне умер Рой Дотрис — исполнитель роли пироманта Галлина в сериале «Игра престолов». Актер скончался на 95 году жизни.

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